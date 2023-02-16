0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 20:58

Непомнящий считает, что Иран хороший вариант для товарищеского матча со сборной России

Алина Савинова
Telegram Дзен

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о возможном проведении матча между сборными России и Ирана.

«Это один из хороших вариантов для того, чтобы наша национальная сборная функционировала. И соперник достаточно серьезный, и с политической точки зрения это понятно. Все делается правильно. Завтра «Зенит» играет с одной из клубных команд Ирана. Так что вполне нормально, что отношения между нашими странами на этом уровне будут продолжаться», — приводит Metaratings.ru слова Непомнящего.

Ранее появилась информация о том, что национальная команда России может провести товарищеский матч против сборной Ирана. Отмечалось, что встреча должна состояться в марте.

Источник: https://metaratings.ru/news/nepomnyashii-nazval-iran-khoroshim-variantom-dlya-tovarisheskogo-matcha-so-sbornoi-rossii-228470/
Валерий Непомнящий
Сборная Ирана по футболу
Сборная России по футболу
1
0
Читайте также
«Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей». Чему Александра Овечкина научил отец
Костомарову опять стало хуже? СМИ публикуют противоречивые новости
Домнина впервые рассказала о лечении Костомарова
Россиян могут обязать досудебно решать споры с УК
В Петербурге 94-летняя блокадница погибла из-за прорыва трубы с кипятком
«Известия»: состояние госпитализированного фигуриста Костомарова резко ухудшилось
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Юрий Семин: «Сборные России и Ирана — команды одного уровня. Для наших игроков это серьезная проверка»

Илья Черкасов: «Сборная Ирана — не Узбекистан, это именно команда уровня чемпионата мира»