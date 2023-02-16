Непомнящий считает, что Иран хороший вариант для товарищеского матча со сборной России

Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением о возможном проведении матча между сборными России и Ирана.

«Это один из хороших вариантов для того, чтобы наша национальная сборная функционировала. И соперник достаточно серьезный, и с политической точки зрения это понятно. Все делается правильно. Завтра «Зенит» играет с одной из клубных команд Ирана. Так что вполне нормально, что отношения между нашими странами на этом уровне будут продолжаться», — приводит Metaratings.ru слова Непомнящего.

Ранее появилась информация о том, что национальная команда России может провести товарищеский матч против сборной Ирана. Отмечалось, что встреча должна состояться в марте.