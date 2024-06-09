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Сегодня, 05:31

Непомнящий: «Сборная России смогла бы дать бой на Евро-2024»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский тренер Валерий Непомнящий поделился мнением об игре сборной России.

«Последние матчи шикарно складываются для сборной России. Команда смотрится сплоченной, а у игроков заметно большое желание играть за национальную команду. Очень бы хотелось посмотреть на эту сборную на крупном турнире. Думаю, эта команда смогла бы дать бой на Евро-2024», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».

Сборная России в товарищеском матче обыграла Белоруссию (4:0). Игра проходила 7 июня на стадионе «Динамо» в Минске. Дубль за сборную России оформил Федор Чалов, по голу забили Иван Обляков и Константин Тюкавин.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-nepomnyashhij-sbornaya-rossii-smogla-by-dat-boj-na-evro-2024/
Валерий Непомнящий
Сборная России по футболу
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