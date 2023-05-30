Непомнящий считает, что сборной России нет никакого смысла тренироваться ради тренировок

Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал информацию об отмене июньского сбора сборной России по футболу.

«Не вижу особого смысла это обсуждать. Есть люди, которые отвечают за это решение. Сезон окончен, а тренироваться ради тренировок нет никакого смысла. Тренироваться нужно, чтобы играть», — приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.

Ранее РФС сообщил, что график потенциальных соперников сборной России не позволяет провести товарищеские матчи в июне. По этой причине было принято решение отменить июньский сбор и не ломать программу подготовки клубов к сезону.