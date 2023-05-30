Непомнящий считает, что сборной России нет никакого смысла тренироваться ради тренировок

Сегодня, 15:08
Российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал информацию об отмене июньского сбора сборной России по футболу.
«Не вижу особого смысла это обсуждать. Есть люди, которые отвечают за это решение. Сезон окончен, а тренироваться ради тренировок нет никакого смысла. Тренироваться нужно, чтобы играть», — приводит слова Непомнящего Metaratings.ru.
Ранее РФС сообщил, что график потенциальных соперников сборной России не позволяет провести товарищеские матчи в июне. По этой причине было принято решение отменить июньский сбор и не ломать программу подготовки клубов к сезону.