Непомнящий: «Сборной России стоит провести матч с Китаем»

Тренер по футболу Валерий Непомнящий оценил перспективу проведения товарищеского матча между сборными России и Китая.

«Для сборной России, конечно, стоит провести матч с Китаем. Это очень важно, когда есть игры. Тем более, сейчас тяжело находить соперников на товарищеские матчи. Сборная Китая, не скажу, что относится к командам уровня Японии или Южной Кореи. Но достаточно добротная, потому что в Китае очень много талантливых игроков», — приводит Sport24 слова Непомнящего.

Сегодня, 29 марта, министр спорта РФ Олег Матыцин допустил организацию игры с футболистами из Китая в ближайшее время.

В марте сборная России провела два товарищеских матча. 23 числа россияне сыграли с Ираном (1:1), а 26-го — с Ираком (2:0).