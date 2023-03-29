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Сборная России

Сегодня, 19:21

Непомнящий: «Сборной России стоит провести матч с Китаем»

Алина Савинова
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Тренер по футболу Валерий Непомнящий оценил перспективу проведения товарищеского матча между сборными России и Китая.

«Для сборной России, конечно, стоит провести матч с Китаем. Это очень важно, когда есть игры. Тем более, сейчас тяжело находить соперников на товарищеские матчи. Сборная Китая, не скажу, что относится к командам уровня Японии или Южной Кореи. Но достаточно добротная, потому что в Китае очень много талантливых игроков», — приводит Sport24 слова Непомнящего.

Сегодня, 29 марта, министр спорта РФ Олег Матыцин допустил организацию игры с футболистами из Китая в ближайшее время.

В марте сборная России провела два товарищеских матча. 23 числа россияне сыграли с Ираном (1:1), а 26-го — с Ираком (2:0).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-29-nepomnyashchiy-sbornoy-rossii-stoit-provesti-match-s-kitayem-tam-mnogo-dobrotnykh-igrokov
Валерий Непомнящий
Сборная Китая по футболу
Сборная России по футболу
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