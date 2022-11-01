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Сегодня, 13:57

Нигматуллин отреагировал на отказ сборной Боснии и Герцеговины проводить товарищеский матч против России

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на отказ сборной Боснии и Герцеговины от товарищеского матча против российской команды.

«Решение об отказе Боснии не удивило, все к этому шло. Чего-то другого ожидать сложно в нынешней политической ситуации — безусловно, сейчас спорт и политика очень связаны. Пока политическая ситуация будет такой, как сейчас, международного спорта России не видать, к огромному сожалению. Поэтому будем встречаться со странами, которые готовы на свой страх и риск играть с Россией», — приводит «Газета.ru» слова Нигматуллина.

Матч между командами Боснии и Герцеговины и России планировалось провести 19 ноября. В понедельник, 31 октября, боснийцы официально объявили об отмене товарищеской встречи.

Сборная России 17 ноября проведет товарищеский матч против команды Таджикистана в Душанбе.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/11/01/18930325.shtml

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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