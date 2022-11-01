Нигматуллин отреагировал на отказ сборной Боснии и Герцеговины проводить товарищеский матч против России

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин отреагировал на отказ сборной Боснии и Герцеговины от товарищеского матча против российской команды.

«Решение об отказе Боснии не удивило, все к этому шло. Чего-то другого ожидать сложно в нынешней политической ситуации — безусловно, сейчас спорт и политика очень связаны. Пока политическая ситуация будет такой, как сейчас, международного спорта России не видать, к огромному сожалению. Поэтому будем встречаться со странами, которые готовы на свой страх и риск играть с Россией», — приводит «Газета.ru» слова Нигматуллина.

Матч между командами Боснии и Герцеговины и России планировалось провести 19 ноября. В понедельник, 31 октября, боснийцы официально объявили об отмене товарищеской встречи.

Сборная России 17 ноября проведет товарищеский матч против команды Таджикистана в Душанбе.