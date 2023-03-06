Нигматуллин: «Тема Дзюбы и сборной при Карпине закрыта навсегда»

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал «СЭ» новость о том, что нападающего московского клуба Артема Дзюбу не включили в расширенный состав сборной России на мартовский сбор.

«Во-первых, Валерий Георгиевич собирает сборную на будущее. Поэтому в сборной очень много молодых игроков. И ветераны в сборную не приглашаются. Тем более ветераны, которые давно не играли. Дзюба молодец. Начал приносить «Локомотиву» пользу. Во-вторых, ни один тренер в мире не пригласит в свою команду человека, который высказал свое неуважение к тренеру. В данном случае к личности. Понятно, что у Дзюбы и у Карпина непростые отношения. Точнее их просто нет. Субординация была нарушена очень сильно. Во избежание испорченной атмосферы в коллективе, а она будет безусловна испорчена, потому что, если игрок не уважает тренер, он будет в кулуарных беседах об этом высказываться и создавать негативный фон. Поэтому я думаю, что тема Дзюба и сборной при Карпине закрыта, и закрыта навсегда», — сказал Нигматуллин корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.