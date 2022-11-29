Никимбаев считает, что АФК может получить серьезного игрока на футбольном рынке в лице России

Член оргкомитета ЧМ-2022 в Катаре, бывший начальник управления сборных команд Футбольной ассоциации Узбекистана (UFA) Алишер Никимбаев оценил плюсы и минусы для России в случае перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Плюсом будет в первую очередь появление новых спонсоров. Россия — это большой рынок, с которым АФК может привлечь большое количество средств. Например, многие страны при жеребьевке отборочных турниров надеются, что к ним в группу попадут Япония или Южная Корея — чтобы продать права на телетрансляцию. В лице России АФК может получить еще одного серьёзного игрока на футбольном рынке, который может приносить прибыль. Это дополнительные доходы и для самой АФК, не только для конкретных стран. Из отрицательного я бы отметил расстояния: с возможным приходом России АФК «растянется» еще больше, ведь другой конец будет в Австралии. Тем более что футбольный центр России находится на европейской ее части. В Лиге чемпионов АФК лимит — не более четырех команд от одной страны. Понятно, что это будут клубы из Москвы и Санкт-Петербурга. И это, наверное, главная проблема возможного перехода», — приводит слова Никимбаева Metaratings.ru.

Он также предположил, что сборная России была бы в топ-5 команд АФК.

«Что касается клубов, то все зависит от того, разрешит ли АФК сразу им участвовать в Лиге чемпионов АФК или придется стартовать с третьего по силе турнира. В этом случае российские клубы будут уничтожены с экономической точки зрения: участие в таком турнире будет отнимать больше средств, чем приносить. Победа в матче Лиги чемпионов АФК сейчас, для сравнения, приносит 50 тысяч долларов. Для России это смешные деньги», — добавил Никимбаев.

27 ноября Глава РФС Александр Дюков заявил, что организация обсудит вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола. По его словам, это вопрос рассмотрят на ближайшем заседании исполкома организации.

Весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах.