Никита Чернов надеется, что сборная России вернется на международные соревнования

Защитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Никита Чернов надеется, что национальная команда еще примет участие в чемпионатах мира и Европы.

«По-другому ли воспринимается сборная, если нет международных турниров? Какие-то различия есть. Но все равно сейчас товарищеские матчи, все равно выходишь играть за сборную, тебя показывают по телевизору, родные и близкие смотрят, — сказал Чернов. — Поэтому хочется показать свои лучшие качества. Понятно, что чемпионаты Европы и мира запомнятся тем, что играл, навечно. Надеюсь, что эти времена еще настанут», — цитирует Чернова ТАСС.

Российские клубы и национальная сборная отстранены от международных турниров с февраля 2022 года по решению УЕФА и ФИФА.