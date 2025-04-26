Никита Высоцкий: «Думаю, слова Глушенкова о сборной — «заслуга» автора интервью»

Известный актер, сценарист, режиссер и болельщик «Локомотива» Никита Высоцкий в интервью «СЭ» прокомментировал слова форварда сборной России Максима Глушенкова о национальной команде.

— Как тогда относиться к словам Глушенкова о том, что ему интереснее потренироваться с легионерами «Зенита»?

— Думаю, что в этом «заслуга» автора интервью. Ведь оно наделало столько шума именно из-за такого «чистосердечного признания» футболиста, на которое раскрутил его репортер. А вот у игрока, пусть и громко, но только постучавшегося в дверь большого футбола здесь больше бравады, чем разума. В чем все убедились, когда, сыграв за сборную с Гренадой, Глушенков удивил новым заявлением: «Получил удовольствие от игры, наших комбинаций, перестроения игроков в центральной зоне. Вот именно по этим вещам я и скучал». Рады за тебя, Максим, и больше не скучай!

Для Александра Головина из «Монако», Матвея Сафонова из «ПСЖ» и Алексея Миранчука из «Атланты Юнайтед» выступление за сборную, куда слетаются по первому звонку, не прикидывая статус соперников, — гордость и честь. Да и слезы вернувшегося Дзюбы во время гимна перед встречей с Гренадой говорят о многом. Помню, с какой гордостью и теплотой рассказывал мне отец о встрече на Олимпиаде в Монреале со сборной, которую тренировал Лобановский, и своем выступлении перед командой. При этом очень боялся сорвать голос, поддерживая ее на трибуне, и огорчался, что не помог ей завоевать золото.