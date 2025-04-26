Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 10:20

Никита Высоцкий: «Думаю, слова Глушенкова о сборной — «заслуга» автора интервью»

Александр Львов
Обозреватель
Telegram Дзен

Известный актер, сценарист, режиссер и болельщик «Локомотива» Никита Высоцкий в интервью «СЭ» прокомментировал слова форварда сборной России Максима Глушенкова о национальной команде.

— Как тогда относиться к словам Глушенкова о том, что ему интереснее потренироваться с легионерами «Зенита»?

— Думаю, что в этом «заслуга» автора интервью. Ведь оно наделало столько шума именно из-за такого «чистосердечного признания» футболиста, на которое раскрутил его репортер. А вот у игрока, пусть и громко, но только постучавшегося в дверь большого футбола здесь больше бравады, чем разума. В чем все убедились, когда, сыграв за сборную с Гренадой, Глушенков удивил новым заявлением: «Получил удовольствие от игры, наших комбинаций, перестроения игроков в центральной зоне. Вот именно по этим вещам я и скучал». Рады за тебя, Максим, и больше не скучай!

Для Александра Головина из «Монако», Матвея Сафонова из «ПСЖ» и Алексея Миранчука из «Атланты Юнайтед» выступление за сборную, куда слетаются по первому звонку, не прикидывая статус соперников, — гордость и честь. Да и слезы вернувшегося Дзюбы во время гимна перед встречей с Гренадой говорят о многом. Помню, с какой гордостью и теплотой рассказывал мне отец о встрече на Олимпиаде в Монреале со сборной, которую тренировал Лобановский, и своем выступлении перед командой. При этом очень боялся сорвать голос, поддерживая ее на трибуне, и огорчался, что не помог ей завоевать золото.

Максим Глушенков, Андрей Мостовой и&nbsp;Николай Комличенко.«Сборная нужна не только Карпину и Дюкову, но и всем нам!» Интервью Никиты Высоцкого
1
Сборная России по футболу
Максим Глушенков
Никита Высоцкий
Читайте также
«Краснодар» победил махачкалинское «Динамо» в гостевом матче РПЛ
Американский журналист рассказал о преступлениях киевского режима в ЛНР и ДНР
Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче плей-офф НХЛ
Президент Литвы призвал пересмотреть некоторые христианские постулаты
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Материалы сюжета Сборная России в 2025 году: планы и соперники по товарищеским матчам
Сборная России сыграет с Белоруссией на новом стадионе в Минске
Сборная России сыграет с Нигерией в Лужниках
«Дзюба шутил насчет моих усов, а в «Ростове» сравнивают с Меркьюри». Вахания — об уходе Карпина и матчах за сборную
ЦАФА обсуждала с РФС возможное участие сборной России в турнире
Сборную России пригласили на турнир с участием стран Центральной Азии
Сборная России планирует провести товарищеский матч с Индонезией
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя