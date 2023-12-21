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Сегодня, 20:26

Радмановац: «Матч между сборными России и Сербии будет высокого уровня»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сербский защитник «Балтики» Никола Радмановац высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Сербии.

«Я думаю, это будет хорошая игра. И сборная Сербии, и сборная России — хорошие команды с отличными футболистами. Это будет матч высокого уровня. Конечно, мне бы хотелось поучаствовать, но пока меня не вызывают, но я жду и надеюсь, что однажды это случится. Я считаю, что это просто топ, что между нашими странами такие теплые отношения», — приводит слова Радмановаца Metaratings.ru.

Федерации футбола России и Сербии договорились о товарищеском матче, который пройдет 21 марта на «ВТБ-Арене» в Москве. Ранее Украинская ассоциация футбола (УАФ) попросила ФИФА и УЕФА отменить эту встречу.

Источник: Metaratings.ru
Сборная России по футболу
Сборная Сербии по футболу
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