Наумов: «Вряд ли в ближайшее время нас допустят до европейского футбола»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что ограничения с российского футбола не будут сняты раньше 2026 года.

«У меня много друзей и в Испании, и в Германии, и в Сербии — все говорят: Россию нужно допускать до турниров. Почему, допустим, Израиль играет, а Россия — нет? Избирательное к нам отношение, двойные стандарты... Мы видим, что в индивидуальных видах спорта наших атлетов уже допускают, пусть и в нейтральном статусе. Тем не менее, обратное лобби настолько сильнее, что вряд ли в ближайшее время нас допустят до европейского футбола. Преждевременно об этом говорить. Думаю, это не произойдет раньше 2026 года», — приводит слова Наумова «Газета.Ru».

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что многие страны поддерживают возвращение российских команд, в их числе — Германия. В свою очередь, президент организации Александр Дюков заявил, что ждет допуска российских футболистов до международных турниров уже в 2025 году.