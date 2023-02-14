Николай Осипов заявил об идее организовать матч сборной Медиалиги против команды России

Сегодня, 22:55
Основатель Медийной футбольной лиги (МФЛ) Николай Осипов рассказал об идее организовать матч сборной Медиалиги против команды России.
«Также планируются некоторые проекты совместно с РПЛ. К примеру, сейчас пофантазирую, в межсезонье победитель весеннего сезона МФЛ будет играть в летнем Кубке РПЛ. Победитель осеннего сезона МФЛ будет играть в Зимнем кубке РПЛ, как полноценный участник. Также хотелось бы задействовать сборную Медиалиги, которая завтра соберется в первый раз. Ее хочется тоже интегрировать с в мероприятия с клубами РПЛ или РФС. Можно провести товарищеский матч сборной России против сборной Медиалиги, как вариант», — цитирует Осипова Metaratings.ru.
Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и наши клубы от участия в международных соревнованиях.
В конце декабря исполком Российского футбольного союза принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения наших сборных и клубов к международным турнирам.
Ранее в АФК заявили, что переход РФС пока не рассматривался официально.