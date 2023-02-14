Николай Осипов заявил об идее организовать матч сборной Медиалиги против команды России

Основатель Медийной футбольной лиги (МФЛ) Николай Осипов рассказал об идее организовать матч сборной Медиалиги против команды России.

«Также планируются некоторые проекты совместно с РПЛ. К примеру, сейчас пофантазирую, в межсезонье победитель весеннего сезона МФЛ будет играть в летнем Кубке РПЛ. Победитель осеннего сезона МФЛ будет играть в Зимнем кубке РПЛ, как полноценный участник. Также хотелось бы задействовать сборную Медиалиги, которая завтра соберется в первый раз. Ее хочется тоже интегрировать с в мероприятия с клубами РПЛ или РФС. Можно провести товарищеский матч сборной России против сборной Медиалиги, как вариант», — цитирует Осипова Metaratings.ru.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и наши клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения наших сборных и клубов к международным турнирам.

Ранее в АФК заявили, что переход РФС пока не рассматривался официально.