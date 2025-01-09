Шерстнев: «Договоренность о матче с Россией есть, она подтверждена обоюдно»

Председатель Белорусской федерации футбола Николай Шерстнев рассказал, что есть договоренности о проведении товарищеского матча со сборной России.

«Такая договоренность есть, она подтверждена обоюдно. Планируется сыграть в Белоруссии, в Минске, на новом национальном стадионе. Игра должна пройти, как обычно бывает, во время международной европейской паузы», — цитирует ТАСС Шерстнева.

7 июня 2024 года сборная России в Минске обыграла команду Белоруссии со счетом 4:0 в товарищеском матче.