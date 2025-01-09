Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 01:20

Шерстнев: «Договоренность о матче с Россией есть, она подтверждена обоюдно»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Председатель Белорусской федерации футбола Николай Шерстнев рассказал, что есть договоренности о проведении товарищеского матча со сборной России.

«Такая договоренность есть, она подтверждена обоюдно. Планируется сыграть в Белоруссии, в Минске, на новом национальном стадионе. Игра должна пройти, как обычно бывает, во время международной европейской паузы», — цитирует ТАСС Шерстнева.

7 июня 2024 года сборная России в Минске обыграла команду Белоруссии со счетом 4:0 в товарищеском матче.

Источник: ТАСС
Футбол
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
Исинбаева прилетела в Волгоград на похороны тренера Трофимова
В Энгельсе после атаки БПЛА вводится режим ЧС
Соболев уступил даже вратарям, Бухаров ушел в депрессию, а Бакаев так и не отомстил «Спартаку». Топ-5 футболистов, которые загубили карьеры в «Зените»
Два немецких тренера отстранены от работы из-за признаний гимнасток
В Грузии заявили о возможности ЕП потребовать начать войну с Россией
Украина не справится без поддержки США. Что пишут СМИ
Сегодня
Вчера
Неделя