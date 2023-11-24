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Сегодня, 06:55

Новиков: «Матч с любой южноамериканской командой — это и зрелище, и проверка сборной»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший вратарь сборной СССР Валерий Новиков считает, что сборной России в товарищеских матчах стоит играть против топ-команд Южной Америки.

«Конечно, было бы гораздо интереснее играть с топ-командами, и если бы такие матчи проходили у нас в стране, это привлекло бы болельщиков. Матч с любой южноамериканской командой — это и зрелище, и проверка сборной, шанс посмотреть, на что она способна, когда играет на серьезном уровне. И если бы это случилось, интерес был бы совершенно другой, народ бы пришел на стадион в большом количестве», — цитирует «Газета.Ru» Новикова.

В понедельник сборная России разгромила Кубу (8:0) в товарищеском матче. Встреча состоялась в Волгограде.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/23/21772147.shtml?updated
Футбол
Сборная России по футболу
Валерий Новиков
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