Обляков о матче с Кубой: «Хочется победить и показать красивую игру для всей страны»

Полузащитник сборной России Иван Обляков рассказал о своих впечатлениях от Волгограда, в котором национальная команда проведет товарищеский матч против Кубы.

— Удалось изучить сборную Кубы? Что скажете о погодных условиях в Волгограде? Комфортно?

— Провели несколько теоретических занятий, готовимся в рабочем режиме. Да, ветер сильный, но, надеюсь, он не повлияет на игру. Конечно, хочется победить и показать красивую игру для всей страны. Если мы победим крупно — отлично. На каждую игру выходим предельно мотивированными. Все равно легко не будет.

— Какие впечатления от Мамаева Кургана?

— Я бывал здесь раньше, посещал это место. Была кровопролитная война, мы почтили память. Это хорошее мероприятие. Впечатления от Волгограда? Нас отлично встретили, нас здесь любят и всегда много зрителей. Другого приема быть и не могло.

Матч Россия — Куба состоится в понедельник, 20 ноября на стадионе «Волгоград Арена». Начало игры — в 19.30 по московскому времени.