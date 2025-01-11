Одемвингие: «Планирую возглавить сборную России в 50 лет»

Бывший футболист «Локомотива» и сборной Нигерии Питер Одемвингие рассказал «СЭ» о своих планах на тренерскую карьеру.

— Вы заявили, что хотите тренировать сборную России, Нигерии или Англии. Когда вы сможете приблизиться к этой цели?

— Когда мне будет 50.

— К какой стране больше лежит душа?

— Все три крутые. Сборная России? С удовольствием, — сказал Одемвингие «СЭ».

Фото Скриншот переписки

Ранее 43-летний нигериец российского происхождения в интервью BBC заявил, что мечтает поработать с национальными сборными как тренер.

Одемвингие родился в Ташкенте, а детство провел в России, где тренировался в академиях «КАМАЗА» и ЦСКА. Карьеру он начал на родине отца в Нигерии, но в 2007-2010 годах играл за московский «Локомотив». Также нападающий известен по выступлениям за «Лилль» и «Вест Бромвич».