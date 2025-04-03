ОФК Белград готов предоставить стадион российским командам в качестве нейтрального поля: «Сербы и русские — братья навек!»

Вице-президент ОФК Белград Костадин Терзич заявил «СЭ», что клуб готов предоставить стадион российскому футболу для международных матчей в качестве нейтральной арены.

«Сербский и российский народы связаны вековыми узами братства, общей историей и взаимным уважением. От имени ОФК Белград я могу сказать совершенно искренне: для нас было бы радостью и честью принимать российские футбольные клубы на нашем стадионе в Белграде. Вас ждут здесь не только как спортсменов, но и как наших друзей и братьев. В ОФК Белград мы верим, что футбол должен объединять людей, а настоящая дружба не знает границ. Наш клуб готов оказать любую поддержку нашим российским братьям. Сербы и русские — братья навек!» — сказал Терзич «СЭ».

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в интервью «СЭ» заявил, что одним из этапов возвращения российских команд на международную арену может быть игра на нейтральных полях.

Все российские сборные и клубы по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.