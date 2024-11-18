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Сегодня, 17:31

Около 1000 сирийцев посетят товарищеский матч со сборной России в Волгограде

Руслан Минаев
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Около 1000 сирийцев из разных российских городов посетят товарищеский матч сборных Сирии и России.

«Вчера несколько болельщиков приехали к нам в отель. Они сказали, что мы сможем ожидать на матче порядка 1 тыс. болельщиков на стадионе. Они приедут со всей России, не только из Волгограда. Много студентов учатся в России, они приобрели 1 тысячу билетов», — цитирует ТАСС главу пресс-службы сборной Сирии Эмада Аламири.

Сборная России сыграет против Сирии во вторник, 19 ноября. Матч пройдет в Волгограде. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Источник: ТАСС
Сборная России по футболу
Сборная Сирии по футболу

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