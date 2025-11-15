Около 150 болельщиков сборной Чили посетят матч с Россией

Сегодня, 10:20
Около 150 чилийских болельщиков посетят BetBoom матч сборной против России.
«Мы ожидаем порядка 150 болельщиков из Чили. Но это люди, которые живут в России», — приводит ТАСС ответ южноамериканской сборной.
Сборная России дома сыграет против Чили в субботу, 15 ноября. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 18.00 по московскому времени.
