Около 150 болельщиков сборной Чили посетят матч с Россией

Около 150 чилийских болельщиков посетят BetBoom матч сборной против России.

«Мы ожидаем порядка 150 болельщиков из Чили. Но это люди, которые живут в России», — приводит ТАСС ответ южноамериканской сборной.

Сборная России дома сыграет против Чили в субботу, 15 ноября. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 18.00 по московскому времени.