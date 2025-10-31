Романцев — о критике Карпиным лимита на легионеров: «Он имеет право на собственное мнение»

Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» поделился мнением о критике тренера национальной команды и «Динамо» Валерия Карпина в адрес лимита на легионеров.

— В одном из интервью Валерий Карпин заявил, что лимит на легионеров, на ужесточении которого настаивает министр спорта Михаил Дегтярев, — зло. Не рискует ли Валерий Георгиевич впасть в немилость у министра, который уже намекнул, что может «не согласовать» фигуру главного тренера?

— Прямо скажу, вопрос неожиданный, но очень важный. В связи с этим мне вспоминается, как после матча с командой Франции, не знаю уж по какому поводу, Карпин сцепился с Зиданом, считавшимся непререкаемым авторитетом. Ни в коем случае не хочу проводить какие-то параллели. Просто годы совместной работы с Валерием убедили, что он из тех, кто привык не только прямо высказывать свое мнение, но и отстаивать его. И в жизни, и на поле. Таким Карпин был футболистом, таким остался и в тренерском деле. За что одни его уважают, а другие не любят. Особенно сейчас, когда роль тренера пытаются отодвинуть на второй план. Но даже это не заставило Валеру изменить своим принципам. Потому, пройдя уже непростую тренерскую школу, получив достаточный опыт работы и не раз оказываясь в критических ситуациях, он имеет право на собственное мнение.

Что касается варианта «впасть в немилость», то в этом плане профессия тренера — как у сапера, самая уязвимая. Как говорится, се ля ви...

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».