Сегодня, 17:48
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о матче сборной России с Вьетнамом (3:0).
«Я не смотрела матч со сборной Вьетнама. Вьетнам и Таиланд — это команды низкого уровня. На такое смотреть неинтересно. Что там смотреть-то? Если даже у местных болельщиков во Вьетнаме этот матч не вызвал интерес. Жалко нашу сборную», — цитирует Смородскую Metaratings.ru.
Национальная команда одержала третью победу в 3 матчах в этом году. Ранее с одинаковым счетом 4:0 были разгромлены сборные Белоруссии и Сербии. 7 сентября Россия встретится с Таиландом во вьетнамском Ханое, начало игры — в 16.00 по московскому времени.