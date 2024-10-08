Смородская о возможном матче с неофициальной сборной Пакистана: «Меня все это не вдохновляет»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о возможном матче национальной команды России против сборной Пакистана.

«То показательные матчи, то тренировки для зрителей, теперь матч против какой-то там неофициальной сборной Пакистана — меня все это не вдохновляет. Мне в целом не нравится эта идея, пусть лучше наша сборная сыграет с клубами, которые больше всех отдали игроков в сборную — тем интересней будет игра», — сказала Смородская «СЭ».

Ранее медиаменеджер сборной Пакистана Мухаммад Яшал заявил, что в Россию может приехать неофициальная сборная страны.

(Матвей Михалев)