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Сегодня, 14:22

Смородская против перехода РФС в Азию: «Нам это ничего не даст! Надо ждать, пока снимут санкции»

Ольга Смородская выступила против перехода РФС в Азию
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» возможный переход Российского футбольного союза (РФС) из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Я это не поддерживаю. Азиатская лига нам ничего не даст. Надо ждать, пока снимут санкции, и вернуться на прежнее место», — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Решение по вопросу перехода РФС в Азию будет принято 27 декабря.

РФС
Сборная России по футболу
Ольга Смородская
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