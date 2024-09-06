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Смородская: «Хочется, чтобы Батраков дебютировал за сборную России»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская ждет дебют полузащитника железнодорожников Алексея Батракова за сборную России.

«Конечно, хочется, чтобы Батраков дебютировал за сборную России — он это заслужил своей игрой. Алексей — очень талантливый молодой игрок, подает большие надежды. Но решать, безусловно, будет Карпин. То, что он вызвал Батракова в сборную — показатель, что Алексей на верном пути. Здорово, что у «Локомотива» есть такой российский игрок», — цитирует «РБ Спорт» Смородскую.

Игрок был вызван на товарищеские матчи против Вьетнама и Таиланда. Однако в четверг, 5 сентября, он не сыграл против Вьетнама (3:0).

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
Алексей Батраков
Ольга Смородская
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