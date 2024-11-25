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25 ноября, 23:17

Олусегун — о возможном матче Нигерии против сборной России: «Играть против белых — всегда хороший опыт»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Футболист «Краснодара» Олакунле Олусегун поделился ожиданиями от возможного товарищеского матча между сборными России и Нигерии.

«Я тоже что-то слышал про возможный матч сборных России и Нигерии. Буду рад, если эта игра все-таки состоится. Эта игра будет одна из лучших для России за последнее время, потому что Нигерия — одна из лучших африканских сборных. Но также это будет отличный спарринг и для нашей команды. Играть против белых — всегда хороший опыт. Думаю, все в сборной будут рады матчу с Россией», — цитирует Олусегуна Legalbet.

Ранее появлялась информация, что сборная России проведет товарищеский матч с Нигерией в 2025 году.

15 ноября сборная России в Краснодаре разгромила Бруней (11:0). Четыре дня спустя команда Валерия Карпина в Волгограде обыграла Сирию (4:0). Всего в 2024 году сборная провела 5 товарищеских матчей, в которых одержала 5 побед с разницей мячей 26:0.

Источник: Legalbet
Футбол
Сборная Нигерии по футболу
Сборная России по футболу
ФК Краснодар
Олакунле Олусегун

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