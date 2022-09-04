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4 сентября, 09:54

Онопко: «Думаю, меньше чем через два года нас вернут в Европу»

Мария Гусева
Виктор Онопко.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Тренер сборной России Виктор Онопко предположил, когда российские спортсмены смогут выступить на международных стартах. Специалист верит, что это произойдет меньше чем через два года.

«Не могу сказать конкретно, но, думаю, что отстранение российских клубов и сборной от еврокубков точно не продлится два или три года. Думаю, меньше чем через два года нас вернут в Европу», — цитирует «РБ Спорт» Онопко.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России от международных соревнований до дальнейшего уведомления.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/viktor-onopko-men-she-chem-cherez-dva-goda-nas-vernut-v-evropu/
Виктор Онопко
Сборная России по футболу
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