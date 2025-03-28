Онопко: «Уход Карпина из «Ростова» для меня был как сон»

Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко поделился мнением об уходе наставника национальной команды Валерия Карпина с аналогичного поста в «Ростове».

«Сообщил всей команде и тренерскому штабу одновременно — за четыре дня до первой игры после рестарта сезона с «Динамо». У нас было собрание до тренировки, президент клуба приехал на базу. Мы сборы прошли в Абу-Даби, тренировались спокойно в Ростове. Для меня это было как сон. Я сидел и не понимал, что происходит. Не осознавал, что это правда», — цитирует Онопко «КП Спорт».

25 февраля «Ростов» объявил об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера. Команду возглавил его бывший ассистент Джонатан Альба. После 21 тура в нынешнем сезоне РПЛ ростовчане с 30 очками занимают 8-е место в турнирной таблице.