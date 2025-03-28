Онопко прокомментировал возвращение Дзюбы в сборную России

Помощник главного тренера сборной России Виктор Онопко оценил лидерские качества форварда Артема Дзюбы и поделился мыслями о завершении карьеры футболиста.

«У нас всегда хорошая атмосфера, но Артем с его лидерскими качествами добавил. У нас на обеде и ужине стоят несколько столов. Футболисты едят и уходят только тогда, когда все соседи доедят. И стол Дзюбы всегда уходил последним — слушали его истории, общались, смеялись. Сам Артем был воодушевлен, рад вернуться в сборную. Надо слушать свое сердце, ноги и голову. Но я всегда всем говорю: играй, пока играется. Когда закончишь, на следующий день тебя забудут. Я уверен, что у Артема есть планы в голове. Уже понимает, чем он будет заниматься», — цитирует Онопко «КП Спорт».

20 марта 36-летний футболист забил 31-й мяч за национальную команду в BetBoom матче сборной России с Гренадой (5:0). Дзюба единолично возглавил список бомбардиров сборной России, опередив Александра Кержакова (30 голов).