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Сегодня, 12:19

Онопко — о желании Дзюбы играть за национальную команду России: «Сборная не для рекордов»

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Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о желании нападающего «Акрона» Артема Дзюбы побить рекорд Александра Кержакова по голам за счет игры в национальной команде. Помощник Валерия Карпина согласился с мнением главного тренера о том, что сборная не предназначена для подобных достижений.

«Сборная не для рекордов. Я, например, тоже хочу сыграть за сборную. Матчей 10-20 я бы сыграл — честно, я этого хочу. Я могу выйти, пробежать по полю в конце матча. Но я же этого не делаю! У нас есть нападающие в сборной — нам что, кого-то убирать, чтобы вызвать другого форварда? У Дзюбы есть свое мнение, а у тренерского штаба есть свое», — цитирует Онопко «РБ Спорт».

36-летний Дзюба не был вызван в сборную России на ноябрьские товарищеские матчи. В последний раз форвард играл за национальную команду страны в 2021 году на Евро-2020. В общей сложности за 55 матчей в сборной России Дзюба забил 30 голов и отдал 2 результативные передачи.

15 ноября в Краснодаре российская национальная команда сыграет со сборной Брунея. Матч стартует в 19.00 по московскому времени. 19 ноября россияне примут Сирию в Волгограде. Игра начнется в 19.30 мск.

Источник: «РБ Спорт»
Артем Дзюба
Виктор Онопко
Футбол
Сборная России по футболу

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