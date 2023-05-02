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Сегодня, 17:13

Онопко высказался о возможных соперниках сборной России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Тренер сборной России Виктор Онопко высказался о решении РФС отказаться от участия в летнем чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (ЦАФА) и прокомментировал возможность проведения товарищеских матчей.

«Считаю, это было правильное решение. РФС исходил из соображений безопасности игроков. Это был бы конец сезона, многие устали, поэтому было слишком опасно принимать участие в этом турнире. Тогда бы пострадал внутренний чемпионат, который начинался бы очень скоро после ЦАФА. Но в РФС ведется активная работа по наполнению этого окна. Будут рассматриваться другие варианты. Думаю, что это будут команды не только из Азии. Есть Латинская Америка, Африка. Азия или Европа? Не думаю, что правильно говорить, что мы пытаемся вернуться в Европу или хотим уйти в Азию. На данный момент мы отстранены от всех международных турниров. Вот такой факт есть», — приводит слова Онопко Sport24.

Турнир ЦАФА пройдет в Узбекистане и Киргизии с 9 по 21 июня.

Российские клубы и сборная отстранены от турниров под эгидами ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-02-onopko-o-vozmozhnykh-sopernikakh-sbornoy-rossii-dumayu-chto-ne-tolko-iz-azii-yest-latinskaya-amerika-afrika
Виктор Онопко
Футбол
Сборная России по футболу
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