Орещук не считает, что Пиняев «продавал себя» в матче с Ираком

Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал победу национальной команды в товарищском над Ираком (2:0).

— Можно ли сказать, что сегодня Пиняев продавал себя?

— Как понять «продавал себя»? Он играл за национальную сборную. Он надел майку национальной сборной в 18 лет. Зачем ему продавать себя? Он должен играть за свое имя. Продавать уже потом будет. Продаешь себя не на уровне сборной, в на уровне клубов и международных игр, — приводит слова Пиняева «Спорт День за Днем».

Гол в ворота Ирака стал для Пиняева дебютным в сборной России. В зимнее трансферное окно 18-летний полузащитник перешел из «Крыльев Советов» в «Локомотив».