Орещук: «Было заявлено, что делаем новую сборную, но вызывают трех 35-летних игроков»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о футболистах, которые вошли в окончательный состав сборной России на мартовский сбор.

«Вызвано три нападающих и двадцать пять защитников — это сильно, меня это улыбает. Давайте сразу тридцать защитников возьмем и одного нападающего, тоже неплохо будет. Считаю, что Писарского стоило бы вызвать, он очень хороший. Могли пожертвовать одним защитником вместо него. А невызов Чалова считаю правильным. Помазун впервые вызван в сборную России, это было понятно, он сейчас неплохо смотрится. Песьякова обязательно нужно было вызвать, я думаю, вы поняли о чем я. Лантратову тяжело было бы с Песьяковым конкурировать. Даже если он будет все мячи ловить, шансов у него не так много. Денисов заслуженно получил свой первый вызов, молодец. А зачем вызвать 40-летних людей? Мне кто-то сможет объяснить? Было заявлено, что делаем новую сборную, но вызывают трех 35-летних футболистов. Дзюба не проходит в сборную, потому что он старый, а другие проходят», — цитирует Орещука Metaratings.ru.

Сегодня, 17 марта, сборная России объявила окончательный состав национальной команды на мартовские сборы. Всего в список вошли 29 футболистов.

Сборная России начнет сбор 19 марта в Новогорске. 23 марта команда проведет товарищеский матч против Ирана в Тегеране, 26 марта россияне сыграют против Ирака в Санкт-Петербурге.