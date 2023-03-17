0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 16:35

Орещук: «Было заявлено, что делаем новую сборную, но вызывают трех 35-летних игроков»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о футболистах, которые вошли в окончательный состав сборной России на мартовский сбор.

«Вызвано три нападающих и двадцать пять защитников — это сильно, меня это улыбает. Давайте сразу тридцать защитников возьмем и одного нападающего, тоже неплохо будет. Считаю, что Писарского стоило бы вызвать, он очень хороший. Могли пожертвовать одним защитником вместо него. А невызов Чалова считаю правильным. Помазун впервые вызван в сборную России, это было понятно, он сейчас неплохо смотрится. Песьякова обязательно нужно было вызвать, я думаю, вы поняли о чем я. Лантратову тяжело было бы с Песьяковым конкурировать. Даже если он будет все мячи ловить, шансов у него не так много. Денисов заслуженно получил свой первый вызов, молодец. А зачем вызвать 40-летних людей? Мне кто-то сможет объяснить? Было заявлено, что делаем новую сборную, но вызывают трех 35-летних футболистов. Дзюба не проходит в сборную, потому что он старый, а другие проходят», — цитирует Орещука Metaratings.ru.

Сегодня, 17 марта, сборная России объявила окончательный состав национальной команды на мартовские сборы. Всего в список вошли 29 футболистов.

Сборная России начнет сбор 19 марта в Новогорске. 23 марта команда проведет товарищеский матч против Ирана в Тегеране, 26 марта россияне сыграют против Ирака в Санкт-Петербурге.

Источник: https://metaratings.ru/news/oreshuk-bylo-zayavleno-chto-my-delaem-novuyu-sbornuyu-no-vyzyvayut-tryokh-35-letnikh-futbolistov-236193/
Роман Орещук
Сборная России по футболу
0
Читайте также
Остановили Халка. Скандальную американскую легкоатлетку с супергеройским прозвищем дисквалифицировали на полтора года
Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Баффало»
ВСУ развернули мобильный крематорий под Бахмутом
Google Play удалил приложения нескольких российских банков
Захарова ответила главе МИД Дании на отказ от допуска РФ к расследованию взрывов СП
В МИД КНР назвали предстоящую поездку Си Цзиньпина в Россию визитом мира
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2023: игра с Ираном в Тегеране
Первый тренер Чалова: «Нет ничего страшного в невызове Федора в сборную»
Булыкин: «Хотелось бы, чтобы Головин и Миранчук показали хороший футбол и передали опыт молодому поколению»
Защитник «Спартака» Маслов: «О сборной сейчас не думаю»
Смородская положительно отреагировала на попадание Головина и Миранчука в состав национальной команды России
ЦАФА: «Состав участников турнира, где может сыграть сборная России, пока не утвержден»
Представитель Денисова: «Уверен, в сборной России Даниил проявит свои качества по максимуму»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Первый тренер Чалова: «Нет ничего страшного в невызове Федора в сборную»

Ледяхов прокомментировал окончательный состав сборной России на товарищеские матчи с Ираном и Ираком