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Сборная России

Сегодня, 18:16

Орещук — о возможном матче между сборными России и медиалиги: «Хватит обесценивать национальную команду»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, как относится к идее проведения матча между национальной командой России и сборной медиалиги.

«Ну какая медиалига? Полный бред, хватит обесценивать сборную. Мы и так уже сборную опустили непонятно до какого уровня. Капитанская повязка уже ничего не значит. Сейчас в сборную могут пригласить любого футболиста. Еще осталось сыграть с медиалигой, и будет вообще великолепно. Давайте не издеваться над национальной командой. Каждый футболист мечтал туда попасть, хотя бы в расширенный список... Почему я негативно отношусь к медиа-командам? Нормально я отношусь к ним. Определенная футбольная ниша, хорошие игроки выступают», — цитирует Орещука Legalbet.

В сентябре сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).

Источник: https://legalbet.ru/news/oreshuk-o-vozmozhnom-matche-sbornih-rossii-i-medialigi/
Роман Орещук
Сборная России по футболу
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