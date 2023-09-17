Орещук — о возможном матче между сборными России и медиалиги: «Хватит обесценивать национальную команду»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал, как относится к идее проведения матча между национальной командой России и сборной медиалиги.

«Ну какая медиалига? Полный бред, хватит обесценивать сборную. Мы и так уже сборную опустили непонятно до какого уровня. Капитанская повязка уже ничего не значит. Сейчас в сборную могут пригласить любого футболиста. Еще осталось сыграть с медиалигой, и будет вообще великолепно. Давайте не издеваться над национальной командой. Каждый футболист мечтал туда попасть, хотя бы в расширенный список... Почему я негативно отношусь к медиа-командам? Нормально я отношусь к ним. Определенная футбольная ниша, хорошие игроки выступают», — цитирует Орещука Legalbet.

В сентябре сборная России из игроков не старше 23 лет провела две игры с олимпийской командой Египта — 1:1 и 1:2. Другой состав российской сборной сыграл вничью с Катаром (1:1).