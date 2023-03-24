Орещук заявил, что игра сборной России вселяет оптимизм

Экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук оценил игру сборной России в матче с Ираном, который завершился со счетом 1:1.

«Надо на табло всегда смотреть, но ничья с участником чемпионата мира — неплохой результат. Хотелось бы большего, но лидеры сборной России не приехали. Играли вторым номером, у Ирана было больше моментов. Игра сборной вселяет оптимизм. Могли сыграть лучше, особенно впереди, но на то есть свои причины. У сборной нет задач. Без задач тяжело на что-то настраиваться. Не стал бы сейчас критиковать тренера. Все игроки в разном физическом состоянии, потому что недавно начался чемпионат. В сборной постоянно меняется состав, это сильно сказывается на команде. Довольствуемся тем, что есть. Сборная России показала достойный результат», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

В следующем товарищеском матче сборная России сыграет против команды Ирака, встреча пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге.