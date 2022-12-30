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Сегодня, 15:13

Орлов назвал риски перехода РФС в Азиатскую конфедерацию

Иван Торопцев
Корреспондент
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Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о возможном переходе РФС из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

«Это очень серьезный вопрос. Я пока не вижу такого стопроцентного желания. Я не понимаю и не вижу, как это может быть. Начнем с экономики, а я еще не говорю про политику. Все это вилами по воде писано. Может кто-то все просчитал: риски и прочее. Но меня экономика и политика даже больше волнуют.
А сколько надо летать футболистам? Мне жалко их. Сколько надо летать, предположим, до Сингапура или Токио? Девять часов. И акклиматизация. В этом году исполнилось 125 лет российскому футболу. Официально в 1897 году был первый протокол. Мы всегда были лицом в Европе и всегда старались играть в европейской манере. Хуже или лучше, но у нас были и успехи. Я согласен с Андреем Аршавиным, который сказал, что лучше сделать паузу и обратить внимание детей, юношей, футбольную инфраструктуру и на своих футболистов. Дать им возможность больше проявлять себя», — приводит «Спорт день за днем» слова Орлова.

В пятницу, 30 декабря стало известно, что РФС создал рабочую группу, которая будет заниматься изучением возможного перехода из УЕФА в АФК.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/orlov-nazval-riski-perekhoda-rfs-v-aziatskuyu-konfederatsiyu-futbola-
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