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Сегодня, 22:15

Орлов объяснил, почему Пиняев напоминает ему Аршавина

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Сергей Пиняев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Известный комментатор Геннадий Орлов оценил игру Сергея Пиняева в матче с Ираком.

— Теперь о Пиняеве. Сегодня, конечно, его день. Зрители и болельщики поняли, какой футболист у нас растет. При этом, считаю, Сергея нужно было больше использовать. Сильянов, который играл слева в обороне, мало пасовал игроку «Локомотива». Того же Хвичу гораздо чаще задействуют, нагружают в «Наполи», чаще отдают ему передачи. Почему? И Кварацхелия, и Пиняев способны обыграть один в один, сделать разницу. Наш молодой парень вселяет оптимизм. Таких резких, быстрых в российском футболе сейчас просто нет!

Его гол — маленький шедевр. Индивидуальное мастерство на высоком уровне. Вот Пиняев напоминает мне Аршавина. Действует в похожей манере. Причем, мне кажется, у Сергея удар даже посильнее. Неслучайно он и угловые подает. Очень способный парень. Дай бог, чтобы голова не закружилось. Пиняев, как и Аршавин, дерзкий! Ничего и никого не боится. Для него нет авторитетов на поле. Берет игру на себя, тащит мяч. Как он разобрался с защитниками Ирака, когда забивал! Блеск! Он ведь в РПЛ то же самое демонстрирует.

Так что не такая уж у нас и плохая сборная. Есть перспективы, есть молодежь, есть интересные исполнители. Пиняев, Обляков. Зиньковский может нестандартно сыграть. Однако спартаковцу немного недостает мощи и резкости. У парня светлая голова, но немного тягучий, что ли. Пиняев и травмированный сейчас Мостовой более взрывные! Захарян? Динамовец, конечно, с данными, но что-то с ним происходит... Не хватает стабильности.

В матче против сборной Ирака Сергей Пиняев забил свой первый гол за сборную России и стал самым молодым автором гола в истории национальной команды.

Андрей Аршавин
Сергей Пиняев
Футбол
Сборная России по футболу
Геннадий Орлов
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