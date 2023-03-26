0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 22:00

Орлов считает, что Карпин ошибся с составом на матч с Ираком

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Telegram Дзен

Известный комментатор Геннадий Орлов — о победе России над Ираком (2:0) в товарищеском матче.

— Сборная России провела два разных тайма. До перерыва мы вполне могли пропустить, было тревожно... Гости имели три хороших момента. С чем это связано? Здесь я упрекнул бы Валерия Карпина, который пошел на эксперименты с составом. Зачем? Да, товарищеский матч, но у нас других сейчас нет. Нужно ставить сильнейших, что мы в принципе и увидели во втором тайме.

А так получилось, что в первые 20 минут наши игроки не знали, что делать, попав под прессинг соперников. К счастью, гости не воспользовались своими шансами.

Песьяков с защитниками наошибались... Но этому есть объяснение. Оказались не готовы к давлению гостей, к их агрессии. Между прочим, такое в ряде матчей можно было увидеть и в исполнении футболистов «Зенита». Надо еще много работать!

Выбыли Джикия и Дивеев, и оказалось, что у нас нет центральных защитников. Литвинов играл на этой позиции не от хорошей жизни. Сейчас не хочется никого критиковать. Команда выиграла.

Сборная России провела матч против Ирака 26 марта в Санкт-Петербурге. Эта игра стала для национальной команды первой на своем поле с ноября 2021 года.

Сергей Пиняев. «Пиняев напоминает Аршавина. Дерзкий! Почему министр спорта нападает на Карпина?!» Орлов — о победе над Ираком

Валерий Карпин
Футбол
Сборная России по футболу
Геннадий Орлов
6
Обсудить
Читайте также
Месси никак не договорится о новом контракте с «ПСЖ». Возвращение в «Барсу» все ближе
Битва фаворитов в НХЛ: шведский супервратарь не дал Кучерову спасти «Тампу»
Захарова указала на проблемы несовершеннолетних украинцев в странах ЕС
В Минобороны рассказали о попытке атаки украинского беспилотника в Тульской области
Байден не смог найти выход со сцены после выступления в Оттаве
Президент Федерации фристайла России сообщил обстоятельства смерти Кротова
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте-2023: матчи с Ираном и Ираком
Гладилин: «Пиняев все сделал мастерски, ему нужно становиться основным футболистом сборной»
Орлов — о невызове Дзюбы в сборную России: «Пока он меня не убедил»
Силкин — о победе сборной России: «Мне не понравился матч — в первом тайме вышла куча игроков»
Орлов объяснил, почему Пиняев напоминает ему Аршавина
«Пиняев напоминает Аршавина. Дерзкий! Почему министр спорта нападает на Карпина?!» Орлов — о победе над Ираком
Булыкин — о победе над Ираком: «Болельщики получили праздник»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин — о победе над Ираком: «Болельщики получили праздник»

Орлов объяснил, почему Пиняев напоминает ему Аршавина