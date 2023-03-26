Орлов считает, что Карпин ошибся с составом на матч с Ираком

Известный комментатор Геннадий Орлов — о победе России над Ираком (2:0) в товарищеском матче.

— Сборная России провела два разных тайма. До перерыва мы вполне могли пропустить, было тревожно... Гости имели три хороших момента. С чем это связано? Здесь я упрекнул бы Валерия Карпина, который пошел на эксперименты с составом. Зачем? Да, товарищеский матч, но у нас других сейчас нет. Нужно ставить сильнейших, что мы в принципе и увидели во втором тайме.

А так получилось, что в первые 20 минут наши игроки не знали, что делать, попав под прессинг соперников. К счастью, гости не воспользовались своими шансами.

Песьяков с защитниками наошибались... Но этому есть объяснение. Оказались не готовы к давлению гостей, к их агрессии. Между прочим, такое в ряде матчей можно было увидеть и в исполнении футболистов «Зенита». Надо еще много работать!

Выбыли Джикия и Дивеев, и оказалось, что у нас нет центральных защитников. Литвинов играл на этой позиции не от хорошей жизни. Сейчас не хочется никого критиковать. Команда выиграла.

Сборная России провела матч против Ирака 26 марта в Санкт-Петербурге. Эта игра стала для национальной команды первой на своем поле с ноября 2021 года.