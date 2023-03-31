Орлов: «Карпин открыт для критики, Черчесов — нет»

Известный комментатор Геннадий Орлов сравнил подход Валерия Карпина и Станислава Черчесова к работе со сборной России.

«Карпин — демократ, современный человек. Он открыт для критики. Плюс к нему тянется молодежь, потому что он честен с игроками и болельщиками. За это его и уважают. Черчесов же не был открыт к критике. Вспомните, как он на нее реагировал.

Я поддерживал Черчесова, когда он начал работать. Потому что он — тренер. Но потом случилась история с ЗМС после чемпионата мира. Сделка с совестью! Они ничего не выиграли, а им дали такие звания. Как после этого смотреть в глаза остальным спортсменам нашей страны? После чемпионата мира наш народ повернулся, был настоящий праздник. Футболисты сделали свой вклад в это дело. Их можно было наградить медалями, орденами, премиями. Но квалификационный критерий нельзя подменять политическим. Черчесов должен был первый воспрепятствовать этому», — приводит Sport24 слова Орлова.