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Сегодня, 00:23

Орлов: «Карпин открыт для критики, Черчесов — нет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный комментатор Геннадий Орлов сравнил подход Валерия Карпина и Станислава Черчесова к работе со сборной России.

«Карпин — демократ, современный человек. Он открыт для критики. Плюс к нему тянется молодежь, потому что он честен с игроками и болельщиками. За это его и уважают. Черчесов же не был открыт к критике. Вспомните, как он на нее реагировал.

Я поддерживал Черчесова, когда он начал работать. Потому что он — тренер. Но потом случилась история с ЗМС после чемпионата мира. Сделка с совестью! Они ничего не выиграли, а им дали такие звания. Как после этого смотреть в глаза остальным спортсменам нашей страны? После чемпионата мира наш народ повернулся, был настоящий праздник. Футболисты сделали свой вклад в это дело. Их можно было наградить медалями, орденами, премиями. Но квалификационный критерий нельзя подменять политическим. Черчесов должен был первый воспрепятствовать этому», — приводит Sport24 слова Орлова.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-30-orlov-karpin-otkryt-dlya-kritiki-cherchesov-net-istoriya-s-zms-posle-chempionata-mira-sdelka-s-sovestyu
Валерий Карпин
Станислав Черчесов
Футбол
Сборная России по футболу
Геннадий Орлов
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