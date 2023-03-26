Осинькин о рекорде Пиняева: «Важнее, что он провел качественный матч за сборную на таком высоком уровне»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал «СЭ» дебютный гол нападающего Сергея Пиняева за сборную России в товарищеском матче против Ирака (2:0).

«С удовольствием поздравлю его лично! Он провел хороший матч, продолжает прогрессировать. Нужно не останавливаться на достигнутом. Кроме того, что он забил, для меня важнее, что Сергей провел качественный матч на таком высоком уровне.

Пиняев — главный талант России? Не буду мыслить такими категориями. Сергей перспективный футболист, который должен доказывать каждый день, что он именно тот человек, на которого мы возлагаем надежды. С удовольствием буду болеть и переживать за него!» — сказал Осинькин «СЭ».

Пиняев стал самым молодым автором гола в истории сборной России. Форвард забил гол за национальную команду в возрасте 18 лет, 4 месяцев и 24 дней. Предыдущий рекорд принадлежал нападающему Дмитрию Сычеву, который забил за сборную России в 18 лет, 6 месяцев и 23 дня.