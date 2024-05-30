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Сегодня, 20:45

Осипенко из-за травмы пропустит матч с Белоруссией

Алина Савинова
Максим Осипенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Защитник «Ростова» и сборной России Максим Осипенко по медицинским причинам не примет участие в товарищеском матче против Белоруссии, сообщает пресс-служба национальной команды.

При этом отмечается, что тренерский штаб сборной решил пока не вызывать другого игрока вместо Осипенко.

В пятницу, 24 мая, сборная России назвала итоговый состав на матч с Белоруссией. В окончательный список включены 27 футболистов.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется 1 июня в Новогорске. Спустя 6 дней сборная России проведет товарищескую игру против Белоруссии. Встреча состоится в Минске на стадионе «Динамо».

Максим Осипенко
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная России по футболу
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