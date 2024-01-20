Остойич: «Русские и сербы — братья навсегда. Рад, что матч Россия — Сербия состоится»

Капитан «Балтики» Иван Остойич считает россиян братским народом. В марте сборные России и Сербии проведут товарищеский матч.

«Это большое событие, я только рад, что матч Россия — Сербия пройдет. Русские и сербы — братья навсегда. Мы знаем, что на чемпионате мира в Катаре многие российские болельщики болели за Сербию, это очень приятно. Да, все в курсе, в каком положении оказался российский футбол, поэтому важно провести такую игру. Я сам очень хочу приехать на стадион и увидеть эту игру», — цитирует Metaratings.ru Остойича.

Товарищеский матч Россия — Сербия должен пройти в марте 2024 года в Москве на стадионе «Динамо».

Российские клубы и сборные по футболу отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.