Отец Кузяева — о вызове сына в сборную: «Все ребята сильные и достойные»

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Гавра» Далера Кузяева, в комментарии «СЭ» поделился мнением об окончательном составе сборной России на предстоящие матчи с Вьетнамом и Таиландом.

«Здорово, что наша сборная продолжает активное существование в такое время. Что касается состава на матчи с Вьетнамом и Таиландом, то можно сказать, что все ребята сильные и достойные. Валерий Георгиевич опытный и авторитетный тренер, который не будет вызывать игроков просто так», — сказал Кузяев «СЭ».

5 сентября команда Валерия Карпина сыграет с Вьетнамом, 7 сентября — с Таиландом. Обе игры пройдут во вьетнамском Ханое на национальном стадионе «Ми Динь».

Константин Передерий