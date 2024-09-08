Отец Тюкавина: «Костя ездит в расположение сборной России с удовольствием»

Александр Тюкавин, отец нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал вызов своего сына в сборную России на матчи сентябрьского сбора.

«Желание выходить в стартовом составе у Кости есть, но этот состав все равно определяет тренер. Я с ним говорил, когда они только приехали во Вьетнам. Костя сказал, что пока не понимает, в каком мире он находится — все-таки сказывается разница во времени. Конечно, вызов в сборную — это всегда оценка твоего труда. Просто так в сборную никого не вызывают. Вызов Кости в сборную — это поощрение за то, что он трудился долгое время. Я понимаю, что он ездит в расположение сборной с удовольствием. Но раз уж у нас сложилась такая ситуация, то приходится играть с Вьетнамом и Таиландом», — приводит слова Александра Тюкавина Metaratings.ru.

На счету 22-летнего форварда в этом сезоне 8 игр во всех турнирах, в которых он забил один мяч и сделал две результативные передачи.