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Сегодня, 17:35

Открытая тренировка сборной России по футболу: прямая трансляция онлайн

Сборная России проведет открытую тренировку в Москве
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Сборная России проводит сбор без матчей.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Сборная России по футболу проведет открытую тренировку в четверг, 10 октября. Занятие состоится на Центральном стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве.

Мероприятие начнется в 17.30 по московскому времени, а тренировка команды Валерия Карпина — в 18.00.

В прямом эфире занятие сборной России покажет онлайн-кинотеатр Okko. Трансляция начнется за 10 минут до тренировки и будет доступна бесплатно при условии регистрации на стриминговом сервисе, а также на линейном канале «Okko Спорт».

В программу сегодняшнего мероприятия сборной войдут общение с болельщиками и мастер-классы, а также фото- и автограф-сессии.

Сбор национальной команды стартовал в подмосковном Новогорске 7 октября, в нем принимают участие 23 футболиста. Товарищеские матчи с национальными командами других стран в этом месяце не состоятся.

Футбол
Сборная России по футболу

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