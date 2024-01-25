Овчинников назвал тренеров, которые «перевернули» российский футбол

Экс-вратарь сборной России, начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников высказался о тренерах, которые «перевернули» российский футбол.

«В первую очередь назвал бы Гуса Хиддинка, который перевернул и отношение к футболистам, и отношение футболистов к делу. Он применил более европейский подход, стало больше доверия, и игроки отплатили за это той же монетой, добившись хороших результатов на Евро-2008. В это же время были победы в еврокубках. «Зенит» с Диком Адвокатом выиграл Кубок УЕФА. Ранее это сделал Валерий Газзаев, которого тоже нужно выделить. Он тоже практиковал скорее европейский подход в отношении к футболистам. Еще одним тренером, перевернувшим наш футбол, стал Юрий Семин. Это стабильность достижения результата в любых ситуациях, в любых командах. Семин — глыба отечественного тренерского цеха», — приводит слова Овчинникова Sport24.

Хиддинг был главным тренером сборной России с 2006 по 2010 год. Адвокат с 2006 по 2009 год возглавлял «Зенит» и был наставником отечественной сборной с 2010 по 2012 год. Газзаев тренировал сборную России с 2002 по 2003 год. Семин руководил сборной России в 2005 году.