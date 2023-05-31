Овчинников объяснил, почему сборная СССР была сильнее России

Начальник отдела подготовки тренеров Академии РФС Сергей Овчинников рассказал, почему результаты сборной России заметно хуже, чем были в СССР.

«Весь Советский Союз тогда работал на футбол. Бесков со своим стилем сделал «Спартак» — это был знак качества определенного футбола, «Динамо» Киев — это другой стиль, кавказские команды — третий, «Динамо» Тбилиси — это сплав европейского и кавказского футбола. У нас было много разных тренеров и стилей внутри страны. Благодаря этому была очень сильная сборная, потому что ее насыщали игроки разных стилей, которые могли поставить в тупик любую команду в Европе и в мире. Про это не надо забывать, к этому нужно идти. Если будет больше тренеров, которые по-разному видят футбол, но при этом видят его правильно с точки зрения развития, то тогда у нас будет хороший результат», — приводит слова Овчинникова «Спорт День за Днем».

Сборная СССР побеждала на Евро-1960. На ЧМ-1966 занимала 4-е место, еще три раза выходила в 1/4 финала чемпионата мира. Трижды становилась серебряным призером Евро.

Сборная России всего лишь раз пробилась в полуфинал чемпионата Европы, а также один раз выходила в 1/4 финала ЧМ (2018).