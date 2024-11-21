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Сегодня, 12:30

Овчинников: «Карпин не хочет видеть Дзюбу в сборной? Значит, Кержаков ему занес»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Известный тренер Валерий Овчинников в интервью «СЭ» предположил, почему Валерий Карпин не вызывает нападающего Артема Дзюбу в сборную России.

— Во время матча с Сирией болельщики вывесили плакат: «Карпин, вызови в сборную Дзюбу».

— А для чего?

— Чтобы Артем установил рекорд по голам за сборную, превзошел Кержакова.

— Ну видите, а Карпин не хочет. Значит, Кержаков ему что-то занес (смеется). Поэтому перед Дзюбой и поставили шлагбаум. Ну что это обсуждать? Карпин — главный тренер команды. Только он определяет состав. А против Брунея и Сирии Валера и сам мог выйти на поле и установить какой-нибудь рекорд.

— Против Сирии он бы не потерялся на поле?

— Да нет, конечно. Фланговый проход, отличная подача в штрафную — это у него в крови. Посмотрите, в какой он форме себя держит, не запускает.

Сергей Семак и&nbsp;Артем Дзюба. «Где Семак и где Дзюба? Я вас умоляю...» Борман — о сборной, «Спартаке» и легионерах

Артем Дзюба
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
Валерий Овчинников

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