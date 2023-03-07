Овчинников прокомментировал тот факт, что Дзюба не попал в расширенный список сборной России

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников, тренировавший Валерия Карпина в таллинском клубе «Спорт», прокомментировал тот факт, что Артем Дзюба не попал в расширенный список национальной команды на мартовский сбор.

«Наверное, тренеры сборной еще не оценили вкусовые качества Дзюбы. На зубок попробовали в последнем матче, когда «Ростов» играл с «Локомотивом», но не раскусили. Надо еще пару туров, чтобы прочувствовать. Дзюба бегал 90 минут мимо скамейки Карпина? Наверное, шапку-невидимку надевал. Карпин дал понять, что делает ставку на молодых? Главное, чтобы у самого Карпина было будущее в этом плане, и чтобы у руководства российского футбола не появилась шальная мысль насчет возрастного ценза для тренерского штаба сборной», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

Сборная России проведет учебно-тренировочный сбор с 19 по 28 марта. В понедельник, 6 марта был опубликован расширенный состав национальной команды, в который попал 41 игрок.

Дзюба в феврале этого года подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона. В матче 18-го тура РПЛ 34-летний форвард отметился хет-триком в ворота «Ростова» (3:1).