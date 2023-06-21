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Сегодня, 15:56

Овчинников считает, что ошибка ван Бастена стоила победы сборной Нидерландов в четвертьфинале Евро-2008

Алина Савинова
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Российский тренер Валерий Овчинников рассказал, почему россиянам удалось обыграть сборную Нидерландов в четвертьфинале чемпионата Европы 2008 года.

«Я помню, конечно, тот чемпионат Европы, матч с Голландией. Тогда их тренер совершил грубейшую ошибку — перед игрой с Россией дал своим футболистам отдохнуть. Основной состав у них отдыхал. И это выбило команду из игрового тонуса. То, что он ван Бастен, еще не говорит о том, что хороший тренер. Все, на этом решении он «прокололся». И футбольный бог его наказал. Вот и все», — приводит «РБ Спорт» слова Овчинникова.

На стадии четвертьфинала чемпионата Европы 2008 года россияне обыграли команду Нидерландов со счетом 3:1. Сборная России заняла третье место на этом турнире.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/valerij-ovchinnikov-za-pobedu-rossii-na-gollandiej-nado-skazat-spasibo-van-bastenu/
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная России по футболу
Валерий Овчинников
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