Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Сборная России. Новости
Все материалы
Новости
Статьи
Видео
Фото
Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 16:54

Защитник «Динамо» Махачкала Пальцев: «Карпин — один из лучших тренеров России. Честь поработать с ним»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от работы с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

«Для меня это один из лучших тренеров в стране. Честь поработать с ним даже такой короткий срок. Есть стремление работать с ним еще больше. Кто в одном ряду с Карпины по уровню? Хасанби Биджиев. Еще я работал с Ильдаром Ахметзяновым (главный тренер КАМАЗа — Прим. «СЭ») и для меня это лучший тренер, который меня тренировал. Он у меня наравне с Карпиным», — сказал Пальцев «СЭ».

23-летний защитник дебютировал за сборную России в товарищеской игре против Вьетнама (3:0).

Валерий Карпин
Хасанби Биджиев
ФК Динамо (Махачкала)

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Сидни Кросби продлил контракт с «Питтсбургом» на два года
В Индонезии футболист нокаутировал судью за назначение пенальти
В Кремле связали увеличение численности ВС РФ с международными угрозами
Его запретили называть звездой. Кто такой Алексей Батраков, который в 19 лет тащит «Локомотив» в лидеры
Ключевая причина: под налог на вклады подпадут доходы по ним от 190 тысяч
Пострадавших при ЧП в школе Челябинска детей отправят спецбортом в Москву
Сегодня
Вчера
Неделя